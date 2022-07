Blinken resiste à pressão do Senado dos EUA para declarar Rússia como 'patrocinadora do terrorismo'





Blinken está resistindo a fazer um movimento que forçaria os EUA a impor sanções a seus aliados que fazem negócios com a Rússia e destruir as vias restantes para a diplomacia nas relações com Moscou, apesar de “semanas” de pressão, disse o NYT na sexta-feira (29).

A Casa Branca ainda não tornou pública a posição do presidente dos EUA, Joe Biden, enquanto a Câmara dos Representantes vem pressionando pela designação desde maio, com a presidente Nancy Pelosi tendo advertido Blinken pessoalmente que, se o Departamento de Estado não designar a Rússia como patrocinadora estatal do terrorismo, o Congresso o faria.

O presidente ucraniano Vladimir Zelensky pediu aos EUA que designassem a Rússia como patrocinadora estatal do terrorismo em meados de abril, e o parlamento ucraniano reiterou o pedido no início de maio. Um grupo de senadores dos EUA redigiu prontamente com uma resolução relevante.

Na quinta-feira (28), o Senado dos EUA aprovou uma resolução não vinculante pedindo ao Departamento de Estado que designasse a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo por suas ações na Chechênia, Geórgia, Síria e Ucrânia. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse a repórteres que a designação não mudaria praticamente nada, uma vez que as sanções já estão em vigor.

Panorama internacional EUA deverão apresentar projeto de lei chamando Rússia de patrocinadora do terrorismo, escreve mídia

Na semana passada, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a designação norte-americana da Rússia como Estado patrocinador do terrorismo teria consequências para as relações bilaterais.

Até agora, os EUA designaram Cuba, Coreia do Norte, Irã e Síria como países que patrocinam o terrorismo.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor