Wall Street está entrando em colapso – prefeito de Nova York – CMIO

Os EUA entraram em recessão, disse o prefeito de Nova York, Eric Adams, na quinta-feira, contradizendo afirmações anteriores do presidente Joe Biden de que a economia está “no caminho certo”.

“Estamos em uma crise financeira como você nunca pode imaginar… Wall Street está entrando em colapso; Estamos em recessão,” Adams disse em um evento em Nova York organizado pela organização sem fins lucrativos Project Hospitality, conforme citado pela agência de notícias Hamodia.

“Você me diz o que tirar do prato se quiser que eu coloque outra coisa no prato. Estou chegando a você como uma cidade e dizendo: ‘Isso é o quanto temos, é isso,”, proclamou.

As declarações do alto funcionário da cidade contrastam com as garantias que Biden deu no início do mesmo dia, afirmando que, apesar do fato "a economia está desacelerando", Os esforços de Washington para combater a inflação crescente no país colocam "no caminho certo".













Tanto Adams quanto Biden comentaram os números oficiais divulgados na quinta-feira que mostraram que a economia dos EUA encolheu por dois trimestres consecutivos, o que é considerado um sinal de recessão.

O prefeito de Nova York posteriormente alterou suas palavras, no entanto, afirmando que é prerrogativa do presidente descrever o estado da economia.

“O presidente fará uma determinação sobre o título oficial de onde estamos; esse é o presidente, e eu sigo a liderança do presidente. Estamos lidando com tempos econômicos difíceis, mas vamos passar por isso, porque confio no presidente”. ele disse à mídia.

