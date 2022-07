Gazprom interrompe abastecimento de gás à Letônia por violações

“Hoje, a […] Gazprom suspendeu o fornecimento de gás à Letônia como parte da licitação de julho, devido a violações das condições de obtenção de gás”, disse no sábado (30) a empresa em uma declaração no Telegram.

As exportações de gás natural para a Letônia foram de 1,6 bilhão de metros cúbicos em 2020 e de 1,7 bilhão de metros cúbicos em 2019, segundo dados da Gazprom.

Os países da União Europeia impuseram sanções multissetoriais à Rússia depois que ela iniciou uma operação militar especial na Ucrânia, incluindo uma proibição à importação do petróleo russo a partir de dezembro de 2022. Em resposta, a Rússia tem exigido o pagamento pelo gás em rublos. Além de cortar o fluxo a países que não respeitam o esquema, ele tem sido interrompido por problemas técnicos relacionados com as sanções e pelos próprios países que aderiram às sanções contra a Rússia.