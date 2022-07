Biden, que passou no teste positivo para COVID-19, gravou uma mensagem em vídeo

“Olá a todos, Joe Biden está em contato. Esta manhã passei no teste positivo para coronavírus. Pretendo trabalhar de casa nos próximos dias. Me sinto bem e está tudo em ordem. No entanto, o Comandante (apelido de um dos cães de Biden – ed.) há um pouco de trabalho a fazer”, disse Biden, apontando para o cachorro sentado ao lado dele com um sorriso. A mensagem em vídeo foi postada na conta oficial do chefe de Estado no Twitter.