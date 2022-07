A única clínica de gênero infantil do Reino Unido foi fechada – CMIO

O NHS England tomou a decisão após preocupações com o uso de bloqueadores da puberdade e outras práticas controversas

A única clínica de identidade de gênero infantil no Reino Unido foi condenada a fechar depois que uma revisão independente a acusou de “apressado” crianças no uso de terapia hormonal e negligenciando outras necessidades médicas.

De acordo com um comunicado do Serviço Nacional de Saúde (NHS) da Inglaterra publicado pela mídia britânica na quinta-feira, a clínica do Tavistock & Portman NHS Foundation Trust deve fechar na próxima primavera. Ele será substituído por dois centros de ‘serviços de adoção antecipada’, em Londres e no Noroeste, que serão administrados por hospitais infantis proeminentes – Great Ormond Street, Evelina, Alder Hey e Royal Manchester.

“O estabelecimento dos serviços Early Adopter acontecerá o mais rápido possível, mas, crucialmente, em um ritmo que aprecie a complexidade da mudança, minimizando a interrupção e qualquer ansiedade adicional para os pacientes”. NHS Inglaterra disse.

A pediatra Dra. Hilary Cass, que iniciou a revisão do trabalho da clínica Tavistock Gender Identity Development Service em 2020, expressou preocupação anteriormente com o uso apressado de ‘bloqueadores da puberdade’. Esses medicamentos prescritos, que suprimem a liberação de hormônios do corpo, foram emitidos para crianças com disforia de gênero. O uso de bloqueadores da puberdade pela clínica de Tavistock foi anteriormente objeto de litígio. No ano passado, o Tribunal de Recurso revogou uma decisão de 2020 de um tribunal divisional que afirmou que os menores de 16 anos não têm capacidade para dar consentimento informado a esse tratamento.













Em uma carta ao NHS, Cass disse que o papel controverso do tratamento no desenvolvimento da sexualidade e identidade de gênero para pessoas na adolescência ainda não foi estudado o suficiente. Ela observou que a terapia “pode desencadear a abertura de um período crítico para a religação dependente da experiência dos circuitos neurais subjacentes à função executiva (ou seja, maturação da parte do cérebro relacionada ao planejamento, tomada de decisões e julgamento)”. Por essas razões, concluiu, é necessária uma abordagem mais cautelosa na prescrição desses medicamentos, que também deve incluir “compreendendo os riscos e os benefícios de ter tratamento e não ter tratamento.”

Outro motivo de preocupação para Cass é que, uma vez que crianças e jovens foram identificados como tendo sofrimento relacionado ao gênero, “outras questões importantes de saúde que normalmente seriam gerenciadas por serviços locais às vezes podem ser negligenciadas” pela clínica.

Mais amplamente, todo o modelo de atendimento a crianças com questões de identidade de gênero precisa ser alterado de forma a torná-lo mais seguro para as crianças e envolver mais pesquisas sobre essas práticas, observou o autor da revisão. Cass disse que os novos centros regionais devem ser administrados “por provedores experientes de cuidados pediátricos terciários para garantir o foco na saúde e no desenvolvimento infantil, com fortes ligações aos serviços de saúde mental.”