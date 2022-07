Uma resolução não vinculativa pedindo ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que designe a Rússia como patrocinadora do terrorismo foi aprovada por unanimidade pelo Senado na quarta-feira.

De acordo com o projeto de lei, apresentado pelos senadores Lindsey Graham (R-SC) e Richard Blumenthal (D-CT), Moscou merece esse rótulo por suas ações na Chechênia russa, bem como na Geórgia, Síria e Ucrânia, resultando “nas mortes de incontáveis ​​homens, mulheres e crianças inocentes”.

O projeto de lei culpou as forças russas por cometer crimes de guerra durante a operação militar em andamento na Ucrânia e tentar encobri-los, ecoando os pontos de discussão feitos pelo presidente ucraniano Vladimir Zelensky nos últimos meses. Moscou tem negado consistentemente essas alegações, acusando as forças e mercenários de Kiev, apoiados pelos EUA, de atacar civis.

Graham e Blumenthal visitaram Kiev no início de julho para se encontrar com Zelensky e promover seu esforço para designar a Rússia como patrocinadora do terrorismo. O líder ucraniano "agradeceu aos senadores por esta importante atividade", disse seu escritório.













Sergey Tsekov, membro do comitê de relações exteriores do Conselho da Federação Russa, reagiu à decisão dos senadores dos EUA insistindo que a Rússia sempre foi um “país protetor” que combate o terrorismo.

O americano “Os esforços para transformar a Rússia em um estado pária falharam e, por causa desse erro, eles surgiram com uma nova ideia de que a Rússia é um patrocinador do terrorismo”. disse Tsekov.

Um projeto de lei semelhante foi apresentado na Câmara dos Deputados dos EUA, onde é fortemente apoiado pela presidente Nancy Pelosi.

O Politico informou na semana passada que Pelosi havia alertado Blinken que, se ele não designar a Rússia como patrocinadora do terrorismo, o próprio Congresso o fará através da aprovação da legislação relevante.













Aqueles que estão por trás de colocar a Rússia na mesma lista de Cuba, Coreia do Norte, Irã e Síria argumentam que isso lhes permitiria aumentar a pressão sancionatória sobre o país, expandindo as restrições além de visar setores específicos de sua economia.

Em abril, o porta-voz do Departamento de Estado Ned Price argumentou que “as sanções [against Russia] que implementamos e tomamos são os mesmos passos que seriam implicados pela designação de um estado patrocinador do terrorismo”.

Ao falar sobre o mesmo assunto na terça-feira, Price destacou que o Departamento de Estado foi responsável por tomar “os critérios que o Congresso transformou em lei” sobre a designação da Rússia como patrocinadora do terrorismo e “comparar isso com os fatos no terreno.” Isso é o que a agência tem feito recentemente, acrescentou.