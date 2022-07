EUA acreditam que a reinicialização do acordo nuclear com o Irã é ‘altamente improvável’ – Axios – CMIO

Embora o Irã mantenha há muito tempo que seu programa nuclear é para fins pacíficos, o recente aumento de suas atividades nucleares levantou preocupações para alguns no Ocidente.

Em meados de julho, um conselheiro sênior do líder supremo iraniano aiatolá Ali Khamenei, Kamal Kharazi, afirmou que o país tinha capacidade técnica para produzir uma bomba nuclear, mas ainda não havia tomado a decisão política de fazê-lo. Khamenei, no entanto, afirmou anteriormente que todas as armas de destruição em massa são proibidas no Islã – até mesmo emitindo um decreto religioso contra tais armas em 2003 – uma posição repetidamente reiterada por Teerã ao longo dos anos, inclusive no início deste mês.