“A Rússia, orientada para a China, sem quaisquer laços com a Europa, ainda é mais perigosa para nós. Ao longo das últimas décadas, Moscou e a Europa têm conseguido construir relações fortes em tais esferas como a ciência, cultura e negócios”, salientou.

Ao mesmo tempo, o político alemão se manifestou a favor do cessar-fogo na Ucrânia .

Anteriormente, Michael Kretschmer afirmou que a Alemanha deve atuar como mediador no conflito na Ucrânia , desempenhando um papel central na resolução da crise junto com a França, EUA e outros países.

“Devemos fazer com que esta guerra seja congelada”, disse o político alemão, tendo sido severamente criticado pela ministra das Relações Exteriores alemã, Annalena Baerbock.

Segundo Baerbock, a Alemanha já se esforçou bastante para pôr fim ao conflito na Ucrânia, se referindo às conversas telefônicas do chanceler alemão, Olaf Scholz.

“A discussão atual é muito unilateral. […] Estou firmemente convencido de que precisamos do fornecimento dos recursos. Além disso, creio que devemos tentar juntos influenciar o presidente russo, bem como convencer a Ucrânia de que todos juntos devemos congelar este conflito”, concluiu o primeiro-ministro da Saxônia.

Após o início da operação militar especial de desnazificação e desmilitarização da Ucrânia, o Ocidente intensificou as sanções contra a Rússia. O rompimento das cadeias logísticas levou ao aumento de preços de combustível e alimentos na Europa e nos EUA, o que afetou milhões de famílias europeias. A recusa da Europa de se sentar à mesa das negociações com a Rússia só fez com que a situação econômica na União Europeia piorasse.