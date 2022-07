UE faz nova promessa de gás russo — CMIO

Bloco vai buscar fontes alternativas de energia, mas não vai acontecer da noite para o dia, promete Josep Borrell

A União Europeia vai se livrar do gás natural fornecido pela Rússia nos próximos anos, prometeu o principal diplomata do bloco na quinta-feira.

Falando à Television Espanola, Josep Borrell, alto representante da UE para assuntos externos e política de segurança, disse que os membros da UE chegaram à conclusão de que são muito dependentes do gás russo.

“Primeiro será carvão, depois… petróleo… mas levará mais tempo para [phase out Russian] gás, porque temos que nos adaptar, não podemos passar de 40% para 0% da noite para o dia,” ele disse. “E a Rússia sabe que deixaremos de comprar seu gás.”

"A Rússia quer vender seu gás, mas não necessariamente para nós", acrescentou Borrell, pedindo aos estados membros da UE que reduzam o consumo de energia voluntariamente, para que as autoridades não precisem impor restrições obrigatórias.













O diplomata da UE também disse que o bloco já havia feito esforços para reduzir o gás russo. “Já começamos a economizar gás russo,” ele notou. “Reduzir a temperatura média de aquecimento na Europa em um grau equivale a economizar 6% de gás.”

De acordo com Borrell, antes do início do conflito na Ucrânia, a Europa importava cerca de 40% de seu gás natural da Rússia, mas esse número agora caiu para cerca de 20%.

“Aprovamos quase todos [sanctions on Russia] que poderíamos ter,” ele disse. “Mas a situação com o gás é oposta; a questão não é que não queremos comprá-la, a questão é que [Russia] pode se recusar a vendê-lo para nós.”

No início desta semana, os países da UE concordaram em reduzir o uso de gás em preparação para uma possível paralisação completa do fornecimento da Rússia. O plano de emergência fará com que os estados membros reduzam voluntariamente seu consumo de gás natural em 15% entre agosto de 2022 e o final de março de 2023. Ao adotar esse esquema controverso, os membros da UE esperam que ele amenize o impacto se Moscou decidir interromper as entregas.

Embora o plano tenha provocado alguns protestos dentro do bloco, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o defendeu, dizendo que a UE “deve estar preparado para o pior cenário”, enquanto descreve Moscou como “não é um parceiro confiável para o abastecimento de energia da Europa.”

No início deste mês, o presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou as especulações sobre as intenções de Moscou de cortar o fornecimento de gás à UE. Apesar das relações tensas entre Moscou e Bruxelas sobre a campanha militar da Rússia na Ucrânia, a Gazprom está “pronto para bombear o quanto for necessário,” mas é a UE que tem “fechou tudo sozinho,” ele disse.