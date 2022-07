Moscou detalha progresso nas negociações com os EUA — CMIO

A hora e a data para o diálogo solicitado por Washington serão definidas em breve, diz o FM

A Rússia manterá conversas com os EUA após um pedido de conversa telefônica do Departamento de Estado, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, a repórteres na sexta-feira.

“No momento, estamos discutindo uma data para essa conversa, e ela deve acontecer assim que eu voltar ao meu escritório. Para o registro, é altamente improvável que aconteça hoje. No entanto, nos próximos dias, ofereceremos aos nossos colegas americanos uma data conveniente”, disse. Lavrov disse, falando durante uma viagem ao Uzbequistão.

Na quarta-feira, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que Washington fez de Moscou um “oferta substancial” pela libertação da estrela da WNBA Brittney Griner e do ex-fuzileiro naval Paul Whelan, ambos sob custódia russa no momento. Griner foi preso por acusações de contrabando de drogas e Whelan foi preso por espionagem.

Blinken mencionou que esperava "avançar os esforços para trazê-los para casa" em uma conversa com Lavrov.













Na quinta-feira, o porta-voz do Departamento de Estado Ned Price confirmou em uma coletiva de imprensa que os EUA “repetidamente” deixou claro para a Rússia que busca uma conversa entre os dois principais diplomatas.

Falando sobre a possível troca de prisioneiros, Lavrov disse que o assunto está fora do escopo do Itamaraty, acrescentando: “Este tópico foi discutido na cúpula de Genebra entre o presidente Putin e o presidente Biden. Naquela época, eles concordaram em capacitar as autoridades apropriadas para lidar com questões desse tipo. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia não está na lista dessas autoridades. No entanto, vou ouvir o que ele [Blinken] tem a dizer”, disse o ministro.

Conforme relatado anteriormente pela CNN, os EUA ofereceram a troca de Griner e Whelan pelo traficante de armas russo Viktor Bout, que foi condenado a 25 anos de prisão por um tribunal federal de Manhattan em 2012 após ser condenado por conspiração para matar cidadãos americanos, entrega de mísseis de aeronaves e fornecer ajuda a uma organização terrorista designada pelos EUA.