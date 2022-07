Londres espera aumentar sua influência na Europa com fornecimento de armas à Ucrânia, diz mídia

“O Reino Unido ainda está tentando regatear seu papel na Europa após o Brexit. Qualquer que seja esse papel, a prontidão para apoiar os aliados com armas é um dos instrumentos mais valiosos do governo britânico”, diz a publicação.

Em meados de julho, o ministro da Defesa ucraniano, Aleksei Reznikov , comunicou ter recebido de Londres a primeira remessa de veículos blindados e sistemas autopropulsados de lançamento de foguetes M270 , de produção norte-americana. De acordo com o secretário da Defesa britânico, Ben Wallace , esses sistemas de lançamento de foguetes guiados com um alcance de tiro de até 70 quilômetros serão enviados à Ucrânia apesar de todos os avisos por parte da Rússia.

A partir de 24 de fevereiro, a Rússia tem conduzido uma operação militar especial para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, declarou que a operação visa “defender as pessoas, que ao longo de oito anos têm sofrido intimidações e genocídio por parte do regime de Kiev”. Segundo Putin, o objetivo final da operação é a libertação de Donbass, junto com a criação de condições que garantam a segurança da própria Rússia.