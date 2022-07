Barcos britânicos auxiliam no transporte de petróleo russo – mídia – CMIO

A “pequena parte” das empresas do Reino Unido na cadeia de transporte expõe “enormes buracos nas sanções ocidentais”, relata o The Independent

Navios com tripulação britânica participaram no transporte de petróleo bruto russo para a Ásia, revelou o The Independent na sexta-feira, alegando que o “pequena parte” eles jogam na cadeia indica “buracos enormes” nas sanções ocidentais a Moscou.

Uma investigação conjunta do The Independent e do site Global Witness descobriu que pelo menos duas vezes em maio, navios tripulados britânicos baseados na cidade de Southwold, em Suffolk “acelerou de portos próximos para ajudar a transferir petróleo russo entre grandes navios-tanque.”

Um barco foi enviado por uma empresa britânica chamada STS Marine Transfers para transportar 14.000 toneladas de óleo combustível russo de um navio-tanque estrangeiro para outro, enquanto outro, um catamarã chamado Endeavor, pertencente a uma empresa conhecida como Wood Marine, entregou suprimentos e levou os navios-tanque ‘ tripulações em terra. As transferências de petróleo ocorreram fora das águas territoriais do Reino Unido.













“Após o reabastecimento, os dois navios-tanque transportaram 165.000 toneladas de óleo combustível russo – no valor de mais de £ 165 milhões – para o Golfo Pérsico e Cingapura,“, disse o independente.

De acordo com o veículo, as transferências “são um elo de uma cadeia internacional” isso ajudou a Rússia a transferir rapidamente as vendas de petróleo para a Ásia, à medida que os compradores europeus diminuíam.

Quando abordado pelos jornalistas, um dos operadores dos navios britânicos disse que seus barcos apenas fornecem “um serviço de táxi no mar” e, portanto, não há obrigação de verificar de onde vem o óleo. Outra empresa disse estar cumprindo todas as leis e regulamentos internacionais e não renovou seu contrato com cargas originárias da Rússia.

“O número exato de transferências de petróleo russo que ocorreram na costa da Grã-Bretanha não é conhecido. Eles não são ilegais e nada impede que as empresas britânicas participem, mas são uma indicação de enormes buracos nas sanções ocidentais,” afirmam os investigadores.

Acrescentaram que, como “A navegação global está entre as indústrias mais opacas e menos responsáveis ​​do mundo,” e muitas coisas estão acontecendo “além do alcance de estados-nação individuais”, a indústria mina significativamente a capacidade dos países ocidentais de pressionar a Rússia.

O G7 disse que está ciente do problema e planeja introduzir um teto de preço que permitiria que as nações ocidentais reduzissem a receita do petróleo de Moscou. O bloco também vem tentando atrair China e Índia, grandes compradores de petróleo russo, para se juntarem ao acordo.

Em resposta à operação militar russa na Ucrânia, os países ocidentais impuseram duras sanções a Moscou, incluindo proibições totais e parciais de petróleo, gás e carvão. O presidente russo, Vladimir Putin, acusou anteriormente os líderes da UE de cometer suicídio econômico ao tentar desistir da energia russa.