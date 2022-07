'Wall Street está em colapso': prefeito de Nova York declara crise sem precedentes

A edição sublinhou que as declarações de Adams contradizem as palavras do presidente norte-americano Joe Biden, que afirma estar tudo bem com a economia estadunidense.

Anteriormente, a porta-voz do presidente dos EUA, Karine Jean-Pierre, entrou em uma discussão acalorada com um jornalista por causa da definição da recessão, tentando mentir sobre a atual situação econômica nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, de acordo com os dados do Departamento do Comércio norte-americano, a economia do país tem sofrido declínio já há seis meses.