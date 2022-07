EUA fazem movimento agressivo para combater a inflação — CMIO

O Federal Reserve dos EUA entregou outro grande aumento da taxa de juros na quarta-feira, em uma tentativa de domar a alta dos preços ao consumidor.

O aumento de 75 pontos-base correspondeu ao movimento feito em sua reunião anterior em junho e é a quarta vez que o Fed elevou sua taxa de referência desde março.

A inflação nos EUA subiu para 9,1% no mês passado, impulsionada principalmente pelos preços mais altos de combustíveis e alimentos. Essa é a taxa mais rápida desde 1981 e está muito acima da meta oficial de 2%.

Aumentar o custo dos empréstimos visa forçar as pessoas e as empresas a emprestar menos e gastar menos, reduzindo assim os preços. No entanto, taxas mais altas podem reduzir a atividade econômica e desencadear uma recessão.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, admitiu que partes da economia estão desacelerando, mas disse que mais aumentos de juros podem ocorrer nos próximos meses, apesar dos riscos.

“Não estamos tentando ter uma recessão – e não achamos que precisamos”, ele disse.













O Fed manteve sua taxa básica de juros perto de zero desde o início da pandemia de Covid-19, mas em março iniciou o que tem sido amplamente descrito como um dos ciclos de alta mais agressivos das últimas décadas. Após a alta de quarta-feira, a meta para a taxa dos fundos federais – que estabelece quanto os bancos cobram uns dos outros por empréstimos de curto prazo, mas também é referência para outras taxas de empréstimos – fica entre 2,25% e 2,50%.

Os avisos de uma crise iminente nos EUA começaram a soar com mais frequência. O renomado economista Nouriel Roubini, apelidado de ‘Doctor Doom’ por Wall Street por prever a crise financeira de 2008-09, disse no início desta semana que o país estava caminhando para uma recessão severa e uma dívida severa e crise financeira.

