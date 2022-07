Proibição da UE ao gás russo ‘impossível’ – Áustria – CMIO

“A posição da Áustria é que um embargo ao gás é impossível. Não apenas porque a Áustria depende do gás russo, a indústria alemã também depende dele e, se entrar em colapso, a indústria austríaca também entrará em colapso e enfrentaremos o desemprego em massa”. Nehammer disse, conforme citado por Lenta.ru.













Viktor Orban criticou o plano de racionamento de gás aprovado pela UE – que visa reduzir o consumo de gás dentro do bloco em 15% de agosto a março do próximo ano – no início desta semana. Segundo o primeiro-ministro húngaro, o racionamento obrigatório de gás natural é “o primeiro sinal de uma economia de guerra”, e alertou para uma possível recessão e desemprego na Europa.

A Europa viu o fluxo de gás reduzido da Rússia – um grande fornecedor – devido a problemas técnicos em um grande gasoduto. O Nord Stream 1 está atualmente operando com 20% da capacidade. A redução ocorre quando o continente está tentando aumentar suas reservas de gás antes da temporada de aquecimento.

A UE prometeu no início deste ano acabar com a dependência do bloco da energia russa. Um embargo parcial ao petróleo foi acordado, mas várias rodadas de sanções não incluíram restrições semelhantes ao gás natural russo.

