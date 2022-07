Tribunal Superior no Reino Unido decide posse de ativos de US$ 1 bilhão a favor de Guaidó

O Tribunal Superior de Londres, Reino Unido, negou na sexta-feira (29) o pedido de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, para recuperar o acesso às reservas de ouro guardadas no Banco da Inglaterra.

A posse do ouro do Banco Central da Venezuela (BCV), que vale US$ 1 bilhão (R$ 5,18 bilhões) é contestada por Juan Guaidó, opositor que tem sido apoiado pelos EUA e o Reino Unido em lugar de Nicolás Maduro como presidente legítimo da Venezuela, escreve na sexta-feira (29) a agência britânica Reuters. Tanto Guaidó como Maduro nomearam pessoas diferentes para liderar o BCV.