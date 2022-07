EUA mergulham em recessão — CMIO

A economia dos EUA encolheu por dois trimestres consecutivos, atendendo a um dos critérios para uma recessão, sugerem números oficiais divulgados na quinta-feira.

O Produto Interno Bruto (PIB) real caiu a uma taxa anual de 0,9% no segundo trimestre de 2022, após uma queda de 1,6% no primeiro trimestre, de acordo com um comunicado publicado no site do governo dos EUA. Ele observa que os dados do segundo trimestre representam uma estimativa antecipada, e dados mais completos serão divulgados em agosto.

A queda no PIB reflete reduções nos gastos do governo, comércio varejista e outros setores, afirma o comunicado.

Uma recessão é uma desaceleração prolongada na atividade econômica, mais frequentemente definida como dois trimestres consecutivos de declínio no PIB de um país. Geralmente produz declínios na produção econômica, na demanda do consumidor e leva ao desemprego.













“Não é surpresa que a economia esteja desacelerando à medida que o Federal Reserve age para reduzir a inflação”. O presidente dos EUA, Joe Biden, disse na quinta-feira, comentando os números.

“Mas, mesmo enfrentando desafios globais históricos, estamos no caminho certo”, disse. ele adicionou.

Isso ocorre depois que o Federal Reserve dos EUA divulgou outro aumento de 75 pontos-base na taxa de juros na quarta-feira e sugeriu que mais pode ser necessário nos próximos meses.

“Não estamos tentando ter uma recessão – e não achamos que precisamos”, disse o presidente do Federal Reserve Jerome Powell.

A inflação nos EUA subiu para 9,1% no mês passado, a taxa mais rápida desde 1981, impulsionada principalmente pelos preços mais altos de combustíveis e alimentos.

