O porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, disse anteriormente que o Kremlin é extremamente negativo sobre as consequências para as relações com Washington se a Rússia for reconhecida pelo Congresso dos EUA como um “patrocinador do terrorismo”. Como disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, Moscou considera as declarações de Washington sobre o reconhecimento da Rússia como um estado patrocinador do terrorismo como um “movimento de propaganda”, a Federação Russa não deixará tais medidas sem resposta.