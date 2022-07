75% dos democratas querem Biden fora em 2024 – pesquisa – CMIO

Cerca de 75% dos democratas e eleitores de tendência democrata querem que alguém além do presidente Joe Biden represente o partido em 2024, segundo uma nova pesquisa da CNN. Atormentado pela forma como lida com a economia dos EUA, os índices de aprovação de Biden caíram abaixo de 30%.

Publicada na terça-feira, a pesquisa descobriu que apenas 25% dos democratas e prováveis ​​eleitores democratas querem que Biden volte a concorrer, abaixo dos 45% de fevereiro. 24% querem que ele saia da corrida porque acham que ele não pode vencer, enquanto 32% não querem que ele volte ao cargo.

O entusiasmo por Biden é menor entre os jovens democratas, com apenas 18% dos que têm menos de 45 anos preferindo o homem de 79 anos como o candidato de seu partido para 2024.

Os resultados da pesquisa não são isolados. Uma pesquisa separada da Universidade de New Hampshire na quarta-feira mostrou que apenas 31% dos democratas no Estado de Granite querem que Biden seja candidato em 2024, com 59% se opondo a uma candidatura de 2024 pelo presidente em exercício. No início deste mês, uma pesquisa do Yahoo News/YouGov revelou que apenas 18% dos americanos de todas as afiliações apoiam a campanha de Biden em 2024, com 64% contrários.













Embora Biden insista que buscará outro mandato, seu aparente declínio cognitivo há muito alimenta rumores de que ele se aposentará após um período na Casa Branca, principalmente entre republicanos e especialistas conservadores. Os democratas também têm suas dúvidas, com o New York Times citando recentemente “dezenas de funcionários democratas frustrados” e legisladores esperando que Biden se afaste.

Depois de vencer uma eleição cujos resultados são duramente contestados pelo ex-presidente Donald Trump, Biden descobriu que o entusiasmo por sua presidência diminuiu rapidamente. Com seus oponentes culpando os preços recordes do gás por suas políticas de energia verde e a inflação disparada por seus níveis sem precedentes de gastos do governo, a taxa de aprovação de Biden despencou de acordo com todas as grandes empresas de pesquisa.

Essa taxa atingiu uma baixa recorde de 29% em uma pesquisa da Civiqs no início deste mês e, na quarta-feira, uma média de cinco pesquisas recentes coloca a aprovação de Biden em 38%, tendo tendência de queda constante desde que assumiu o cargo em janeiro passado.

Embora se espere que Trump volte a concorrer em 2024, o entusiasmo entre sua base de apoiadores aparentemente também está diminuindo. A mesma pesquisa da CNN descobriu que 55% dos republicanos e eleitores republicanos querem que outra pessoa lidere o partido em 2024, contra 49% em fevereiro.

No caso de Trump e Biden se enfrentarem novamente em 2024, uma pesquisa do Emerson College este mês mostrou Trump despachando Biden por cinco pontos.