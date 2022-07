Prefeitos alemães emitem alerta de gás russo para Berlim – CMIO

Entre suas sugestões estava o recebimento de gás natural adicional através do gasoduto Nord Stream 2. Concluído no final de 2021, o oleoduto da Rússia para a Alemanha sob o Mar Báltico aguardava a autorização de operação de Berlim – que foi suspensa indefinidamente em 22 de fevereiro, dois dias antes de a Rússia enviar suas tropas para a Ucrânia.

O NS2 deveria dobrar o volume de exportações de gás da Rússia, mas foi adiado por sanções dos EUA voltadas para proteger os ganhos de trânsito de gás da Ucrânia. O Nord Stream 1, que continua a fornecer gás à Alemanha, está atualmente operando com 20% da capacidade, devido a requisitos de manutenção. Seu operador, Gazprom, diz que várias turbinas na estação de compressores de Portovaya precisam de manutenção para manter a certificação. A primeira foi adiada pelo Canadá, citando as sanções à Rússia, até que Berlim solicitou uma isenção. O NS2, no entanto, não utiliza turbinas Siemens, podendo ser mantido independentemente das sanções.













Berlim se recusou a considerar a possibilidade de usar o NS2, no entanto. O ministro da Economia, Habeck, diz que o oleoduto não pode operar sem certificação. Ele também acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de tentar minar a solidariedade da UE com a Ucrânia aumentando o preço do gás.

“Putin tem o gás, mas nós temos o poder” Habeck disse na terça-feira, apelando aos alemães para ficarem juntos.

Pesquisas recentes mostram um pessimismo generalizado na indústria alemã em relação às perspectivas de negócios futuros. Comentando sobre o atraso das turbinas na semana passada, a ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock disse que a escassez de gás pode levar a uma insurreição.

“Se não conseguirmos a turbina a gás, não teremos mais gás e não poderemos fornecer nenhum apoio à Ucrânia, porque estaremos ocupados com revoltas populares”. ela disse à emissora de TV RND. Baerbock apressou-se a acrescentar que isso pode ter sido “exagerado,” e insistiu que a maioria dos alemães apoiasse o envio de armas para a Ucrânia.