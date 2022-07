Manifestantes iraquianos invadem o parlamento (VÍDEOS) — CMIO

Nenhum legislador esteve presente para a manifestação estridente, que ocorreu em meio aos esforços paralisados ​​para formar um novo governo

Uma grande multidão de manifestantes invadiu o prédio do parlamento iraquiano, na quarta-feira, protestando contra a corrupção do governo e um candidato a primeiro-ministro indicado dez meses após a última eleição federal do país.

Os manifestantes foram capturados em filme enquanto marchavam para o prédio, muitos vistos carregando bandeiras iraquianas e retratos do popular clérigo xiita Muqtada al-Sadr, que se afastou da política, mas continua influente

O grupo era composto em grande parte por homens jovens e contava centenas, de acordo com a Al Jazeera e outros meios de comunicação regionais.

Reportando da capital iraquiana, Mahmoud Abdelwahed, da Al Jazeera, observou que os manifestantes vieram de “muitas cidades,” e viajou para Bagdá para protestar “políticos corruptos”. Cantos e slogans contra um candidato a primeiro-ministro recentemente indicado, Mohammed Shia al-Sudani, também dominaram o evento. Ex-governador e ministro, al-Sudani foi recentemente escolhido para liderar uma aliança política conhecida como Estrutura de Coordenação, composta por partidos mais alinhados com o Irã.

A facção de Al-Sadr, que ocupou grande parte do parlamento de 329 assentos do Iraque após a última eleição federal em outubro, há muito se opõe à influência estrangeira no país, inclusive do Irã e dos EUA.

Nenhum parlamentar estava no prédio quando os manifestantes invadiram a fortemente fortificada Zona Verde de Bagdá e, embora a mídia local tenha sugerido que os manifestantes foram recebidos pela polícia de choque e canhões de água no início do dia, eles teriam enfrentado pouca resistência ao se aproximarem do parlamento.

O primeiro-ministro Mustafa al-Kadhimi – que permaneceu no poder em meio a tentativas atrasadas de formar uma nova coalizão desde a última eleição – exigiu que os manifestantes “retirar imediatamente” da área, alertando que as forças de segurança defenderiam “instituições estatais e missões estrangeiras” e “prevenir qualquer dano à segurança e à ordem”.

Horas após o início do protesto, o próprio al-Sadr foi ao Twitter para pedir a seus apoiadores que “retornem em segurança para suas casas”, dizendo que sua mensagem havia sido recebida pelo governo. Pouco tempo depois, os manifestantes começaram a sair do prédio, alguns escoltados pelas forças de segurança, enquanto outros foram vistos cantando e cantando nas ruas enquanto saíam da Zona Verde.