Nova York pede à OMS que renomeie ‘imediatamente’ varíola dos macacos – CMIO

Usar o nome pode ter “efeitos devastadores e estigmatizantes” em comunidades vulneráveis, afirma o chefe de saúde da cidade

O chefe de saúde da cidade de Nova York, Ashwin Vasan, está pedindo à Organização Mundial da Saúde (OMS) que acelere a renomeação da varíola dos macacos, pois afirma que o uso contínuo do termo carrega “efeitos potencialmente devastadores e estigmatizantes em comunidades vulneráveis.”

Em uma mensagem na terça-feira, endereçada ao diretor geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Vasan lembrou à organização que havia prometido um re-branding da doença em 14 de junho, mas – cinco semanas depois – ainda não o fez.

“Temos uma preocupação crescente com os efeitos potencialmente devastadores e estigmatizantes que as mensagens em torno do vírus da varíola podem ter nessas comunidades já vulneráveis”, disse. ele escreveu.

O termo deve ser abandonado, argumentou o chefe de saúde da cidade de Nova York, devido à “estigma que pode gerar, e a história dolorosa e racista na qual terminologia como essa está enraizada para comunidades de cor”.

O próprio nome ‘monkeypox’ é um “nome impróprio” como o vírus – que deixa pústulas distintas na pele, mas raramente resulta em fatalidades – não se originou em macacos, mas foi “apenas classificado como tal devido a uma infecção observada em primatas de pesquisa”, ele apontou.

“A linguagem que usamos em saúde pública é importante e tem efeitos tangíveis na segurança das comunidades com maior risco de resultados de saúde ruins”, escreveu Vasan.

“Tememos que as consequências devido ao estigma relacionado à ‘varicela’ possam ser

exacerbada, uma vez que em muitos contextos, a transmissão está concentrada entre gays, bissexuais e outros homens que fazem sexo com homens – uma população que sabemos que enfrenta estigma, marginalização, violência e até criminalização contínuas”. destacou o chefe de saúde.

Por tudo isso, a OMS deve agir “imediatamente ao renomear” a doença, ele insistiu.

Casos de Monkeypox foram detectados em vários países em maio, espalhando-se tão rapidamente que foi declarado Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional pela OMS na semana passada.

Até quinta-feira, havia quase 20.700 casos confirmados em todo o mundo, de acordo com dados dos Centros de Controle de Doenças. Mais de 4.600 deles foram registrados nos EUA, com 1.100 casos na cidade de Nova York.