Áustria alerta para cidadãos lutando na Ucrânia — CMIO

“Qualquer um que tenha passado pela violência representa um risco” depois de voltar para casa, alerta um chefe de inteligência

Um pequeno número de cidadãos austríacos está lutando agora na Ucrânia, mas seu retorno ao país ainda representa um risco de segurança, disse Omar Haijawi-Pirchner, que chefia a Diretoria de Segurança e Inteligência do Estado (DSN).

Os serviços de segurança são “consciente de um número baixo de dois dígitos” dos austríacos que agora participam do conflito entre Kiev e Moscou, disse Haijawi-Pirchner em entrevista ao Kronen Zeitung na quinta-feira.

No entanto, o DSN, que foi criado no início de 2021 em resposta a um ataque mortal de um atirador islâmico em Viena alguns meses antes, ainda está preocupado com esses indivíduos, disse ele.