Rússia multa gigantes de tecnologia dos EUA – CMIO

O Tinder, junto com o WhatsApp e o Snapchat, foi condenado a pagar milhões de rublos por se recusar a cumprir a lei de localização de dados da Rússia

Um tribunal de Moscou multou as entidades proprietárias das populares plataformas de mídia social Snapchat, Tinder e WhatsApp por se recusarem a localizar os dados de usuários russos no país, de acordo com relatórios do tribunal na quinta-feira. Todas as três plataformas são de propriedade de empresas sediadas no estado norte-americano da Califórnia.

O Tinder foi condenado a pagar 2 milhões de rublos (US$ 33.300) e o Snapchat foi multado em 1 milhão de rublos (US$ 16.000) por sua recusa em seguir as leis russas de localização de dados. Enquanto isso, o WhatsApp está violando repetidamente a lei e foi multado em 18 milhões de rublos (US$ 300.000).

Um tribunal de magistrados do distrito de Tagansky de Moscou abriu o processo contra os proprietários do Whatsapp, Spotify, Tinder e Snapchat no início deste mês por violar uma lei russa que exige que os operadores garantam que a gravação, sistematização, acumulação, armazenamento, esclarecimento (atualizações , alterações) ou extração de dados pessoais de cidadãos da Federação Russa é feita usando bancos de dados localizados na Rússia. A multa por violar esta lei pode variar de 1 a 6 milhões de rublos (US $ 16.600 a US $ 100.000), enquanto uma infração repetida pode custar até 18 milhões de rublos.

O Roskomnadzor, órgão nacional de vigilância da internet e mídia da Rússia, havia relatado anteriormente que cerca de 600 escritórios de representação de empresas estrangeiras como Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking e LG, entre outras, localizaram o armazenamento de dados pessoais de usuários russos.

No entanto, vários sites de redes sociais, principalmente o LinkedIn, foram bloqueados na Rússia por se recusarem a seguir o requisito de localização.













A Rússia assumiu uma postura firme contra a forma como as empresas estrangeiras de tecnologia operam no país e tem sido particularmente crítica sobre como as plataformas estrangeiras distribuem conteúdo online.

Em março, a Rússia baniu o Facebook e o Instagram depois de designar seu proprietário, a gigante de tecnologia dos EUA Meta, uma organização extremista por se recusar a remover o que Moscou considerava conteúdo falso sobre o conflito na Ucrânia, convocar protestos ilegais, bem como discurso de ódio direcionado. contra cidadãos russos.

O Google também foi alvo das autoridades russas em várias ocasiões. Na semana passada, foi multado em US$ 366 milhões por falhar repetidamente em excluir informações “enganosas” no YouTube sobre a ofensiva militar da Rússia na Ucrânia.

Roskomnadzor diz que enviou ao Google 17 solicitações para cumprir a lei russa antes de emitir a multa, mas a gigante da tecnologia se recusou a cumprir. O watchdog afirma que o Google ainda não excluiu pelo menos 7.000 “materiais ilegais” da plataforma de hospedagem de vídeo.