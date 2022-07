Biden se reuniu com 14 sócios de seu filho – mídia – CMIO

Apesar das repetidas negações de que ele tenha falado com seu filho Hunter sobre os negócios no exterior deste último, a Fox News informou na quinta-feira que o presidente Joe Biden se reuniu com pelo menos 14 parceiros de negócios de Hunter dos EUA, México, Ucrânia, China e Cazaquistão.

Abandonado em uma oficina de computadores em Delaware algum tempo antes das eleições de 2020 e desenterrado pelo New York Post, o laptop de Hunter continha supostas evidências de vários negócios estrangeiros nos quais empresários ofereceram dezenas de milhões de dólares para apresentações a Joe Biden, bem como provas gráficas. do uso de drogas de Hunter e flertes com prostitutas.

“Eu nunca falei com meu filho sobre seus negócios no exterior”, Biden insistiu em 2019. Quando no mês passado o Daily Mail da Grã-Bretanha publicou um correio de voz de 2018 com Biden falando com Hunter sobre um acordo com a empresa petrolífera chinesa CEFC, a linha oficial permaneceu a mesma, com a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, dizendo que “O que o presidente disse ainda está de pé.”













A última reportagem da Fox News lança sérias dúvidas sobre a negação de Biden. De acordo com o site de notícias, Joe Biden se encontrou com os empresários mexicanos Miguel Aleman Velasco e Miguel Aleman Magnani em 2014, fazendo um tour pela Casa Branca. Um ano depois, Biden teria falado por vídeo com o bilionário mexicano Carlos Slim e os três mexicanos – com quem Hunter estava fazendo negócios ou em negociações na época – os visitaram na residência vice-presidencial em Washington DC.

Em uma mensagem de texto encontrada no laptop, Hunter disse a seu parceiro de negócios, Jeff Cooper, que havia falado com seu pai sobre o acordo envolvendo Slim.

Joe Biden também teria se encontrado com o ex-presidente colombiano Andres Pastrana Arango e Eric Schwerin, outro dos parceiros de negócios de Hunter, em 2012, antes de jantar com Arango e Juan Esteban Orduz, um empresário colombiano, mais tarde naquele mesmo dia.

Arquivos do laptop mostram que durante um único jantar em 2015, Joe Biden se reuniu com os parceiros de negócios de Hunter do Cazaquistão, Ucrânia e Rússia, incluindo um executivo da Burisma Holdings, a empresa de energia ucraniana que pagou a Hunter US$ 50.000 por mês de 2014 a 2018. sentar-se em sua mesa. No dia seguinte, o executivo da Burisma enviou um e-mail para Hunter, agradecendo “dando a oportunidade de conhecer seu pai.”

O mesmo executivo, Vadim Pozharski, entrou em contato com a Hunter em 2014 pedindo “conselhos sobre como você pode usar sua influência” para impedir uma investigação do governo sobre a empresa, informou o New York Post em 2020.













Na hora do jantar, Hunter estava trabalhando em um acordo de petróleo entre a Burisma e uma empresa de energia chinesa no Cazaquistão, informou o Daily Mail.

Entre os outros contatos que se encontraram com Joe Biden, estaria Francis Person, ex-assessor do então vice-presidente que em 2015 pressionou a família Biden em nome de uma empresa imobiliária chinesa. Person também estava concorrendo ao Congresso na Carolina do Sul na época, com Biden viajando para o estado para arrecadar fundos para ele.

Tony Bobulinski, ex-CEO de uma joint venture entre Hunter e uma empresa de energia chinesa, disse à Fox em 2020 que Joe Biden conversou com seu filho sobre esse acordo e outros.

“Vi o vice-presidente Biden dizendo que nunca conversou com Hunter sobre seus negócios”, disse. Bobulinski disse à Fox naquele outubro. “Vi em primeira mão que isso não é verdade, porque não era apenas o negócio de Hunter, eles disseram que estavam colocando o nome da família Biden e seu legado em risco”.

Algumas das informações do último relatório da Fox já foram divulgadas por outros meios de comunicação, enquanto algumas são novas. Parlamentares republicanos obtiveram o conteúdo do laptop e prometeram iniciar investigações se retomarem o Congresso em novembro. Hunter também está sendo investigado por promotores federais por supostas violações fiscais e de lobby estrangeiro. Ele não foi indiciado por nenhum crime.