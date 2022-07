Cidade alemã proíbe água quente em prédios públicos — CMIO

Pessoas que frequentam academias e piscinas em Hannover só terão acesso a chuveiros frios como parte da campanha de economia de energia da cidade

A cidade alemã de Hannover tomou algumas medidas drásticas na tentativa de reduzir o consumo de energia, já que o país está se preparando para uma crise energética iminente. As autoridades da cidade cortaram a água quente em prédios públicos e reduziram suas temperaturas máximas de aquecimento como parte de sua campanha de economia de energia.

As autoridades de Hannover deram aos entusiastas do esporte da cidade o banho frio – literalmente – na segunda-feira, quando anunciaram que a água quente seria desligada em todos os prédios públicos da cidade, incluindo pavilhões esportivos, academias e piscinas a partir de agora. Os funcionários públicos também terão que lavar as mãos com água fria durante o trabalho sob os novos regulamentos.

Os moradores da cidade também terão que se preparar para temperaturas mais frias dentro de casa. Sob as novas regras, a temperatura máxima em prédios públicos, incluindo creches, é limitada a 20 graus Celsius. Em pavilhões esportivos e ginásios, não pode ultrapassar 15 graus Celsius – diz uma lista de regulamentos publicada no site oficial da cidade.

O próximo período de aquecimento de inverno para edifícios municipais também foi definido entre 1º de outubro de 2022 e 31 de março de 2023. “Fora do período, o aquecimento geralmente não é mais fornecido”, as autoridades avisaram. Outras medidas incluíram o fechamento de fontes públicas e luzes externas da prefeitura, museus da cidade e outros edifícios públicos.













As medidas foram tomadas quando a cidade lançou uma campanha para reduzir o consumo de energia em 15% para se preparar para possíveis gargalos de abastecimento no inverno. As autoridades da cidade disseram que queriam se preparar com antecedência, em vez de apenas reagir a uma situação, quando não havia mais gás suficiente para todos.

“Temos que nos antecipar à situação” disse o oficial de finanças e assuntos regulatórios da cidade, Axel von der Ohe. Enquanto isso, o prefeito de Hannover Belit Onay disse a jornalistas na quarta-feira que “cada quilowatt-hora economizado protege as instalações de armazenamento de gás.”

Hannover não é a única cidade alemã a tomar algumas medidas de proteção antes do inverno. A cidade de Dusseldorf planeja reduzir as temperaturas de aquecimento no outono e inverno para economizar energia, de acordo com o tablóide alemão Bild.

No início de julho, os meios de comunicação alemães também relataram que os alemães reduziram seu tempo de banho em meio aos repetidos pedidos de austeridade do governo. O ministro da Economia e vice-chanceler da Alemanha, Robert Habeck, já havia pedido que as pessoas reduzissem o aquecimento, as visitas à sauna e os chuveiros para ajudar o país a reduzir sua dependência da energia russa.

A Alemanha está se preparando para uma crise de energia enquanto a UE tenta reduzir a dependência do bloco da energia russa em meio a um impasse sobre a ação militar de Moscou na Ucrânia. Os preços do gás quase quadruplicaram este ano, principalmente devido à redução do fluxo da Rússia, o principal fornecedor do continente.