Oficial ucraniano reconhece ligação da Ucrânia moderna com Alemanha nazista

“Apoio a comemoração deste feriado. Na história ucraniana, há uma série de datas que se podem ser denominadas como dia da independência, ou dia da restauração da independência. Antes de mais nada, trata-se da restauração da nossa independência no início do século XX, em 22 de janeiro de 1918. Também se trata de 15 de março de 1938, quando foi proclamada a independência da Ucrânia dos Cárpatos. E, com certeza, trata-se de 30 de junho de 1941″, afirmou o oficial ao discursar no canal de televisão Ukraina 24.