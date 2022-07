Irã construirá novo reator de pesquisa nuclear, anuncia OEAI

De acordo com o CEO da OEAI, Mohammad Eslami, citado pela agência de notícias Tasnim, o reator de pesquisa, que poderá testar combustível para outros reatores, será construído no Centro Tecnológico Nuclear de Isfahan.

Ele também declarou que o principal objetivo do avanço do programa nuclear iraniano é elevar a capacidade das usinas nacionais .

Irã equipa navios com tecnologia furtiva em meio a tensões na região

Além disso, os iranianos pretendem avançar na produção de combustível para reatores e parte do combustível necessário para as usinas no complexo de Isfahan.