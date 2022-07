Capital dos EUA solicita Guarda Nacional — CMIO

“Nossa resposta coletiva e esforços de serviço ficaram sobrecarregados: o centro regional de boas-vindas que ajudamos a estabelecer no condado de Montgomery, Maryland, está em sua capacidade máxima; nosso sistema de serviços para moradores de rua já está sob grande pressão; e, tragicamente, muitas famílias chegam a Washington, DC sem ter para onde ir, ou permanecem no limbo em busca de destinos nos Estados Unidos”, disse. ela escreveu.

O escritório de Bowser pediu 150 funcionários da Guarda Nacional DC por dia, “utilizando horários de turnos para cobrir uma operação 24 horas por dia, 7 dias por semana”, bem como transporte para transportar migrantes para o DC Armory “ou outro local federal adequado na Região da Capital Nacional”, como Fort McNair ou Joint Base Bolling. Sua missão “começaria o mais rápido possível e continuaria indefinidamente até que a cidade os aliviasse”.

Os governadores do Texas e do Arizona “estão fazendo uma declaração política ao governo federal e, em vez disso, suas ações estão tendo impactos diretos nos recursos municipais e regionais de maneiras insustentáveis”, acrescentou o prefeito.













Em sua segunda carta, datada de 22 de julho, Bowser exigiu que “o jogo político cruel dos governadores do Texas e do Arizona deve ser tratado em nível federal”, e novamente pediu ajuda da Guarda Nacional. Ela também disse que o distrito usaria US $ 1 milhão em subsídios federais de emergência para ajudar “migrantes em busca de asilo em nosso país”.

Texas e Arizona fazem fronteira com o México e são administrados por governadores republicanos. Ambos os estados reclamaram da crescente onda de imigrantes que cruzam o México ilegalmente desde que Joe Biden foi empossado como presidente. No início de julho, um juiz encarregado de um condado do Texas declarou “invasão,” dizendo que mais de 3,2 milhões de estrangeiros ilegais foram capturados na fronteira desde janeiro de 2021, enquanto outros 800.000 evitaram a captura.