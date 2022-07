“Registra-se uma circulação de armas e munições quase descontrolada, muitas das quais, principalmente ocidentais, começaram a aparecer no mercado negro”, disse o funcionário durante uma reunião de trabalho com o seu homólogo quirguiz, Kurmanul Zulushev.

Além disso, ele sublinhou que a Rússia iniciou milhares de processos penais pelo “extermínio que o regime de Kiev realiza em relação à população de Donbass”.

Ao mesmo tempo, o assessor do ministro dos Assuntos Internos da República Popular de Lugansk, Vitaly Kiselev, disse na quinta-feira (28), referindo-se às suas fontes, que Kiev não planeja combater o contrabando em massa do armamento fornecido, que está sendo efetuado para a Europa e outras regiões.

“Segundo comunicam fontes ucranianas, as autoridades de Kiev não planejam combater o contrabando em massa do armamento para a Europa e outras regiões para não levantar ruído e não prejudicar o fornecimento de novas armas dos seus parceiros ocidentais”, escreveu Kiselev no seu canal no Telegram.

Rússia pode responder duramente ao aumento do fornecimento de armas do Ocidente a Kiev, diz MRE

No início de julho, o Departamento da Segurança Econômica ucraniano admitiu ter detectado casos de venda de equipamento militar, junto com ajuda humanitária, fornecido pelos países ocidentais. Cerca de dez processos penais foram iniciados relacionados com isso.

Victoria Spartz apelou ao Congresso dos EUA para criar um mecanismo de controle da ajuda fornecida à Ucrânia. O ministro da Defesa ucraniano, Aleksei Reznikov, também afirmou que certos aliados da Ucrânia tinham enviado para o país seus representantes militares para observar o processo de fornecimento de armamento a Kiev. Mais tarde, a congressista norte-americana de origem ucranianaapelou ao Congresso dos EUA para criar um mecanismo de controle da ajuda fornecida à Ucrânia. O ministro da Defesa ucraniano,, também afirmou que certos aliados da Ucrânia tinham enviado para o país seus representantes militares para observar o processo de fornecimento de armamento a Kiev.

Ao mesmo tempo, um membro do grupo de hackers RaHDIt comunicou sob anonimato à Sputnik que a inteligência ucraniana está cooperando com grupos criminosos e contrabandistas para revender o armamento ocidental no mercado negro.

Segundo o assessor do ministro dos Assuntos Internos da república de Lugansk, entre os compradores do armamento ocidental no mercado negro há neonazistas e jihadistas europeus.

Panorama internacional Próximas semanas serão ‘cruciais’ para Ucrânia, adverte representante do Congresso dos EUA

Moscou tem repetidamente declarado que os países da OTAN estão “jogando com o fogo” ao fornecer armamento à Ucrânia. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, afirmou em março que qualquer carregamento que contenha armas para a Ucrânia se tornaria um alvo legítimo para as tropas russas. Por sua vez, o porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, comentou que a inundação da Ucrânia com armas não favorece as negociações russo-ucranianas, tendo um efeito completamente negativo.





