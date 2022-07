Brinque com fogo – se queime, alerta China – CMIO

A China e os EUA precisam “apoiar o sistema internacional centrado na ONU e a ordem internacional sustentada pelo direito internacional”, disse Xi, que também “reiterou a posição de princípio da China” sobre a crise na Ucrânia.













A leitura muito mais curta da chamada da Casa Branca não mencionou a Ucrânia ou as especificidades das discussões econômicas, em vez disso, destacou as questões de “mudanças climáticas e segurança sanitária”. No entanto, disse que a chamada foi “parte dos esforços do governo Biden para manter e aprofundar as linhas de comunicação entre os Estados Unidos e a RPC e gerenciar com responsabilidade nossas diferenças e trabalhar juntos onde nossos interesses se alinham.”

Quando se trata de Taiwan, Biden “Enfatizou que a política dos EUA não mudou e que os EUA se opõem fortemente aos esforços unilaterais para mudar o status quo ou minar a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan”. segundo a Casa Branca.

As tensões entre a China e os EUA aumentaram nas últimas semanas, após relatos de que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi (D-Califórnia), pretendia levar uma delegação do Congresso a Taiwan em agosto.

Pelosi não confirmou nem negou a viagem. Questionado sobre isso no início deste mês, Biden disse que os militares dos EUA achavam que era “não é uma boa ideia agora.”

Desde então, no entanto, o Pentágono teria desenvolvido um “plano de contingência” enviar navios e caças adicionais para a região. Enquanto isso, autoridades chinesas ameaçaram os EUA com “consequências insuportáveis” Se Pelosi seguir em frente com sua visita, e alguns especialistas até defenderam o ataque a Taiwan em resposta a tal “provocação.”

O presidente da Câmara, Newt Gingrich, visitou Taiwan em 1997, mas, como observaram autoridades do governo em Pequim, ele era líder da oposição na época, enquanto Pelosi é do mesmo partido de Biden.

Taiwan foi governada pelo nacionalista Kuomintang, que encontrou refúgio na ilha depois de perder a guerra civil para os comunistas em 1949 e deixar o continente com a ajuda dos EUA.