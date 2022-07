China 'não tolerará' tentativas do Pentágono para pressionar relações militares, diz Defesa chinesa

A China “não tolerará” tentativas de pressionar o Exército de Libertação Popular (ELP) por meio de interações com seus colegas norte-americanos , indicou o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, coronel Wu Qian.

“Os contatos entre os Exércitos da China e dos Estados Unidos são um componente importante das relações sino-americanas. Agradecemos esses laços, mas no processo de interação seguiremos nossos próprios princípios”, disse Wu em entrevista a repórteres na quinta-feira (28).

As considerações do porta-voz acontecem em meio à intenção da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, de visitar Taiwan, ação que Pequim já deixou claro que não concorda e que poderia até se posicionar com uma “resposta militar”.