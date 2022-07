Trump fala sobre 11 de setembro em evento de golfe patrocinado pela Arábia Saudita — CMIO

“Quem explodiu o World Trade Center? Não foram os iraquianos, foram os sauditas, dê uma olhada na Arábia Saudita”. ele disse a um painel da Fox News em fevereiro. Em um comício de campanha mais tarde naquele dia, ele declarou que documentos classificados – aparentemente as 28 páginas acima mencionadas – podem provar que os sauditas “realmente derrubou o World Trade Center”.

Uma vez no cargo, Trump fez da Arábia Saudita seu primeiro destino estrangeiro e autorizou um acordo de armas no valor de US$ 100 bilhões com os governantes do reino. Fragmentos de uma bomba americana foram encontrados mais tarde no local de um ataque aéreo em um ônibus escolar no Iêmen.

No entanto, Trump não é o único presidente dos EUA a falar duramente sobre a Arábia Saudita antes de aplacar seus líderes. O presidente Joe Biden prometeu em 2019 tornar o estado do Golfo internacional “pária” pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, mas viajou para lá no início deste mês e pediu à realeza saudita que bombeasse mais petróleo, depois de cumprimentar o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman com um soco.

“Dói-nos dizer isso, mas você é o primeiro presidente desde os ataques de 11 de setembro que não se encontrou com as famílias e sobreviventes”. o grupo que representa as famílias do 11 de setembro escreveu em uma carta separada para Biden.

“Ainda assim, você viajou meio mundo para dar um soco no príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, onde ele teve a ousadia de lhe dar uma palestra sobre direitos humanos e ‘valores’.” a carta continuou, referindo-se a Salman dizendo a Biden que os EUA tentam “impor” seus valores pela força no Iraque e no Afeganistão foram “erros.”