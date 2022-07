Em 2ª queda consecutiva, PIB dos EUA encolhe 0,9%, informa Departamento do Comércio

O declínio que o Departamento de Comércio informou nesta quinta-feira (28) no PIB seguiu uma queda anual de 1,6% de janeiro a março. Trimestres consecutivos de queda do PIB constituem um indicador informal, embora não definitivo, de uma recessão, de acordo com a ABC News.

A primeira das três estimativas do governo do PIB para o trimestre de abril a junho marca um enfraquecimento drástico em relação ao crescimento de 5,7% que a economia alcançou no ano passado.

os preços estão subindo mais rápido do que os salários. O índice de preços ao consumidor do Departamento do Trabalho disparou 9,1% em junho em relação ao ano anterior, um ritmo não igualado desde 1981, e, apesar dos aumentos salariais generalizados,

Panorama internacional Recuo do PIB eleva temor de recessão nos EUA

Em junho, o rendimento médio por hora, após ajuste pela inflação, caiu 3,6% em relação ao ano anterior, a 15ª queda consecutiva em relação ao ano anterior, relata a mídia.

Ao ver os dados publicados hoje (28), o presidente, Joe Biden, disse que economia norte-americana está “no caminho certo” apesar da queda do PIB e que a Reserva Federal está atuando para reduzir a inflação.

Com as eleições de meio de mandato de novembro se aproximando, o descontentamento com a economia por parte dos norte-americanos diminuiu os índices de aprovação pública do presidente Joe Biden e aumentou a probabilidade de os democratas perderem o controle da Câmara e do Senado.





