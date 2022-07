EUA se tornam líderes globais em GNL — CMIO

Os Estados Unidos se tornaram o maior exportador mundial de gás natural liquefeito (GNL) no primeiro semestre de 2022, informou a Administração de Informações sobre Energia dos EUA na segunda-feira.

As exportações aumentaram 12% nos primeiros seis meses de 2022 em comparação com o segundo semestre de 2021, disse o EIA, citando dados da CEDIGAZ, a Associação Internacional de Gás Natural. Isso ajudou os Estados Unidos a vencer a Austrália e o Catar, os outros dois principais exportadores de GNL.

Delineando as razões para o aumento, o EIA citou o aumento dos preços do gás natural e do GNL, bem como o aumento da demanda global – particularmente na Europa.

Desde o final do ano passado, os países do continente aumentaram suas importações de GNL para compensar o menor fornecimento de gasodutos da Rússia e para preencher os estoques de armazenamento de gás natural que estão em níveis historicamente baixos, explicou a EIA. A UE e o Reino Unido aumentaram suas importações de GNL em 63% no primeiro semestre deste ano, e pouco mais de 70% do GNL produzido nos EUA foi para a UE e a Grã-Bretanha, acrescentou a agência.

O Ministério da Energia da Rússia disse em maio que o gás natural liquefeito americano é pelo menos 30-40% mais caro que o gás de gasoduto russo.

