Segundo a edição, o plano elaborado inicialmente, segundo o qual os países do Leste Europeu deviam fornecer armas à Ucrânia, enquanto a Alemanha reabastece seus estoques com tecnologias novas , acabou por fracassar. Conforme o Financial Times, foi graças a esse plano que a Alemanha escapou à necessidade de fornecer tanques e veículos blindados à Ucrânia de forma direta, tentando assim evitar o descontentamento por parte da Rússia .

Agora o plano se converteu em um “pomo de discórdia”, por os aliados se acusarem uns aos outros de incumprimento das obrigações de fornecimento, diz o jornal. Em particular, não foi realizado por completo o acordo entre a Alemanha e a Polônia. Segundo as suas disposições, Varsóvia entregou à Ucrânia 240 tanques soviéticos T-72, contando que Berlin compensaria as entregas com tanques Leopard dos seus próprios estoques. No final, as autoridades alemãs propuseram aos seus vizinhos apenas 20 tanques, em vez dos 240 prometidos. Na opinião da edição, a situação pode agravar as relações entre os dois países.