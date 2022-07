O parlamento ucraniano (Verkhovna Rada) aprovou na quinta-feira uma legislação que permite que os poloneses permaneçam legalmente no país por um ano e meio sem a necessidade de obter nenhuma permissão especial enquanto desfrutam de direitos semelhantes aos ucranianos.

A conta do “garantias especiais” para cidadãos poloneses foi apoiado por 283 deputados, de acordo com o deputado Yaroslav Zheleznyak. A nova lei, uma vez assinada pelo presidente ucraniano Vladimir Zelensky, dará aos poloneses o direito ao emprego, atividade econômica, educação e assistência médica, além de torná-los elegíveis para alguns benefícios sociais.



Como disse a deputada da Rada, Olga Sovgirya, em meados de julho, além dessas garantias sociais, os poloneses com qualificações europeias, como médico, profissional de saúde ou obstetra, poderão trabalhar em clínicas estatais ucranianas.

Zelensky apresentou o projeto em 11 de julho, um dia em homenagem às vítimas do massacre de Volhynia, no qual dezenas de milhares de poloneses foram assassinados por nacionalistas ucranianos durante a Segunda Guerra Mundial. A notícia sobre a introdução do projeto de lei na Rada foi anunciada pelo presidente polonês Andrzej Duda, que disse que o movimento de Zelensky tinha um significado simbólico, pois a nação que “tentou se livrar dos poloneses a todo custo” estava agora dando as boas-vindas a eles.













Enquanto isso, em maio, o gabinete de Zelensky deixou claro que a Ucrânia daria um “status especial” aos poloneses como um gesto de gratidão: desde o início da operação militar russa na Ucrânia, a Polônia acolheu o maior número de refugiados ucranianos (até agora, mais de 1,2 milhão, segundo o ACNUR) e concedeu-lhes o direito de permanecer legalmente por 18 meses.

Na época, o ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych criticou a decisão de Zelensky. Em sua opinião, a atual aproximação entre a Ucrânia e a Polônia pode levar à efetiva fusão dos países e à “aniquilação total” do Estado ucraniano.

Suas declarações foram repetidas na quinta-feira por um membro da câmara alta do parlamento russo, Olga Kovitidi. Falando ao jornal Izvestia, o senador afirmou que a decisão de Rada de fornecer aos poloneses um “status especial” traiu os interesses nacionais da Ucrânia.

“Sem disparar um tiro, Zelensky deixou os poloneses entrarem na Ucrânia, que sonhavam com isso há séculos,“, disse Kovitidi.