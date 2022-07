Preços do gás da UE mais altos desde março – CMIO

O fluxo de gás natural através do gasoduto Nord Stream 1 da Rússia caiu para 20% da capacidade

O preço do gás natural na Europa subiu para seu nível mais alto desde março, depois que a Rússia reduziu o fornecimento através do gasoduto Nord Stream 1 na quarta-feira devido a razões técnicas.

Na manhã de quarta-feira, os futuros de agosto no centro de negociação TTF na Holanda ultrapassaram brevemente US$ 2.500 por mil metros cúbicos ou € 235 (US$ 239) por megawatt-hora em termos domésticos.

O aumento segue uma confirmação da operadora de rede de gás alemã Gascade de que o fornecimento através do gasoduto Nord Stream 1 da Rússia para a Alemanha foi reduzido para cerca de 20% da capacidade.













A Gazprom disse na segunda-feira que desativaria uma segunda turbina Siemens em Nord Stream devido à sua condição técnica. O corte de quarta-feira segue uma redução de 60% no mês passado que a Gazprom disse ser devido a um atraso relacionado a sanções, com o retorno de outra turbina de reparos no Canadá.

A diminuição da oferta da Rússia causou pânico na Alemanha e em outros países da UE, enquanto o bloco se prepara para a próxima temporada de aquecimento e tenta completar suas reservas de gás antes do inverno.

Os preços do gás na Europa quase quadruplicaram este ano. Em 1º de janeiro, o gás natural estava sendo negociado a cerca de US$ 640 por mil metros cúbicos, ou US$ 60 por megawatt-hora. O preço atual ainda está abaixo da alta histórica de US$ 3.900 alcançada no início de março, depois que a Rússia lançou uma operação militar na Ucrânia.

