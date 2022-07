Crise energética: cidades da Alemanha proíbem água quente em prédios públicos

As proibições têm como objetivo atender à determinação da UE de redução do consumo de gás.

A Alemanha tem sido impactada diretamente pela redução do fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream. O acordo firmado por países da União Europeia para reduzir de 15% a 20% a demanda de gás natural inclusive ameaça derrubar a economia alemã , segundo Aleksei Grivach, subdiretor-geral do Fundo de Segurança Nacional Energética da Rússia.

O governo da Alemanha está preocupado com o corte do fornecimento de gás da Rússia. O gasoduto Nord Stream 1 está com seu funcionamento parcial em razão da demora do Canadá em devolver uma turbina que foi enviada para manutenção.