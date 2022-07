Alemães alertados sobre falta de papel higiênico — CMIO

A Alemanha pode enfrentar escassez de produtos básicos como papel higiênico e papelão se o fornecimento de gás russo diminuir nos próximos meses, informou o jornal alemão Zeit Online na quarta-feira.

As fábricas de papel em operação podem se tornar não lucrativas se forem forçadas a produzir com capacidade reduzida devido à escassez de gás, a publicação cita Jürgen Schaller, presidente do Conselho das Associações de Papel da Baviera, como alerta.

A produção de papel requer muita água, eletricidade e gás, explicou Schaller, acrescentando que a tecnologia é testada e comprovada e não pode ser alterada rapidamente.

“Muitos funcionários da minha empresa já estão muito preocupados. Não posso culpá-los. Porque se conseguirmos produzir apenas 50 ou 60 por cento, a operação não vale a pena para nós. Para ser honesto, eu também me preocupo.” Schaller disse ao Zeit Online.













A Alemanha e a UE como um todo viram recentemente uma redução no fornecimento de gás natural da Rússia, o que levou a vários alertas de possíveis paralisações industriais. O gasoduto Nord Stream 1 está atualmente operando com 20% da capacidade devido a problemas técnicos com turbinas na estação de compressão de Portovaya. A Gazprom não pode usar outra rota de trânsito, via Ucrânia, até a capacidade total porque, de acordo com a gigante russa de energia, a rede de transporte de gás da Ucrânia tem rejeitado seus pedidos de trânsito.

