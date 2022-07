Senado dos EUA pressiona Biden a rotular Rússia como 'Estado patrocinador do terrorismo'

“Isso designa a Rússia como um ‘Estado patrocinador do terrorismo’ sob a lei dos EUA. O que isso significa? Significa que fazer negócios com a Rússia com essa designação se torna extremamente difícil. Tem sanções de segunda camada, [que] limitariam itens de exportação de dupla utilização e, o mais importante, renunciariam à imunidade soberana quando se tratasse de processar a Rússia nos tribunais dos EUA”, disse Graham durante uma coletiva de imprensa.