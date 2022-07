Grande fabricante de elevadores deixa a Rússia — CMIO

A maior fabricante de elevadores e escadas rolantes do mundo, a Otis, com sede nos EUA, venderá seus negócios na Rússia, anunciou a empresa na quarta-feira.

A firma disse que “interrupções na cadeia de suprimentos e regulamentos de montagem” causado pelo “crise em curso na Europa Oriental” significa que seus negócios na Rússia “não é mais sustentável”e a empresa chegou a um acordo “vender 100% de sua participação nos negócios da Otis Rússia”lê-se no comunicado publicado no seu site.

Os ativos da empresa na Rússia incluem uma fábrica de equipamentos para elevadores em São Petersburgo com capacidade anual de até 7.000 elevadores e uma ampla rede de serviços.

De acordo com Otis, o comprador é a Ice Development, uma empresa de investimentos com sede na Rússia que supervisiona a construção residencial em grande escala, e o acordo deve ser fechado em breve. A soma não foi divulgada.

“Após a transferência de propriedade, a Ice Development espera retomar a produção total na fábrica da Otis St. Petersburg, sob uma nova marca.” disse Otis.

Segundo nota do Ministério da Indústria e Comércio da Rússia, citada por agências de notícias, a compradora é a S8 Capital, holding que lança e desenvolve projetos de alta tecnologia em diversas linhas de negócios. Ice Development está na S8 Capital’s “esfera de interesses”de acordo com o diário de negócios RBC, citando o ministério.













A fábrica em São Petersburgo deve retomar a produção em 1º de agosto, disse o ministro do Comércio e Indústria Denis Manturov, segundo a Interfax.

A Otis anunciou em março que não aceitaria novos pedidos na Rússia e suspenderia novos investimentos no país. De acordo com um comunicado de imprensa, as operações na Rússia até o final de 2021 representaram cerca de 2% da receita global da Otis.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT