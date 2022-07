Plano de racionamento de gás da UE não terá sucesso – The Economist – CMIO

O plano de racionamento de gás da UE aprovado na terça-feira pode não resistir ao teste de um inverno frio, alertou a revista britânica The Economist nesta quarta-feira.

UMA “escasso” O corte no consumo de gás não resolverá os problemas do continente, escreveu a publicação, referindo-se ao plano que fará com que a maioria dos países da UE reduza voluntariamente o uso de gás natural em 15% entre 1º de agosto e 31 de março do próximo ano.

O acordo foi fechado à medida que crescem os temores sobre uma possível interrupção do fornecimento de gás russo. No momento, o gasoduto Nord Stream 1, uma importante artéria que transporta gás natural da Rússia para a Alemanha, está operando com 20% da capacidade. A gigante de energia russa Gazprom cita problemas técnicos com turbinas como a razão para o fluxo reduzido. No entanto, a UE acredita que Moscou está usando o gás para exercer pressão política sobre o bloco. Uma rota alternativa via Ucrânia foi restringida por Kiev.

A principal razão para o racionamento é “garantir que um déficit de gás russo não deixe as casas sem aquecimento ou as fábricas fechadas”escreve The Economist, mas de acordo com a publicação, seu sucesso depende em grande parte do clima.

“Se o próximo inverno for ameno, a UE pode sobreviver. Mas se estiver frio, o bloco terá que provar que pode se manter unido em tempos difíceis. A Alemanha, em particular, precisará mostrar solidariedade com outros países membros. Fica no centro da rede de gasodutos da Europa. Permitirá, por exemplo, que o gás flua para a República Tcheca para evitar que as pessoas congelem lá se isso significar que suas fábricas precisam entrar em licença?” escreve a publicação, acrescentando que, no início da pandemia de coronavírus em 2020, alguns países europeus, incluindo a Alemanha, impuseram proibições à exportação de equipamentos de proteção para evitar escassez em casa.













O plano tem várias outras fraquezas, observa The Economist, como diferentes níveis de exposição ao gás russo entre as nações.

Antes da sua aprovação, vários países como Itália, Hungria, Polónia, Portugal e Espanha manifestaram as suas preocupações, dizendo que já tinham cortado o consumo, citando a falta de ligação à rede de gasodutos da Europa e o facto de as decisões sobre energia serem normalmente questão nacional, Bloomberg escreveu anteriormente. O plano aprovado veio com algumas isenções, com Espanha e Portugal supostamente autorizados a usar apenas 7% menos gás. Outras concessões também foram feitas, mas não foram suficientes para obter a aprovação unânime do plano, com a Hungria votando contra.

