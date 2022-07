Japão executa assassino em massa — CMIO

Tomohiro Kato foi enforcado por um atropelamento e massacre de facas em 2008 em Tóquio que custou a vida de sete pessoas

O Japão executou um homem condenado por matar sete pessoas e ferir outras dez em um acidente de veículo e esfaqueamento em Tóquio há 14 anos, disse o ministro da Justiça, Yoshihisa Furukawa, a repórteres na terça-feira.

Segundo o ministro, Tomohiro Kato, 39, foi enforcado no Centro de Detenção de Tóquio. Em junho de 2008, Kato dirigiu um caminhão contra uma multidão de pedestres no distrito comercial de Akihabara, tirando a vida de três pessoas e ferindo duas. Ele então saiu do veículo e esfaqueou vários transeuntes com um punhal, matando quatro e ferindo outros oito.

Furukawa disse que, dadas as circunstâncias, a pena de morte era justificada. Segundo o responsável, Kato fez uma cuidadosa preparação para o seu crime, que foi “um ato atroz que levou a consequências extremamente graves e teve um grande impacto na sociedade.”













Após sua prisão em 2008, Kato explicou suas ações à polícia, dizendo que estava “cansado da vida.”

“Eu vim para Akihabara para matar pessoas. Não importava quem eu mataria,” ele disse. Ele admitiu a culpa, também dizendo que estava chateado com o bullying online.

Kato foi condenado à morte em 2011 pelo Tribunal Distrital de Tóquio, com o juiz dizendo que o assassino não havia mostrado “um fragmento de humanidade.“O recurso de Kato foi indeferido pela Suprema Corte do Japão em 2015.

O Japão é um dos poucos países desenvolvidos a aplicar a pena de morte. As execuções são realizadas por enforcamento e geralmente são reservadas para homicídios agravados. Nesses casos, os presos geralmente passam anos no corredor da morte e são avisados ​​com apenas algumas horas de antecedência antes de serem escoltados para a forca.

O apoio público à pena de morte continua alto no país, com 80% a favor da medida, segundo pesquisa do governo realizada em novembro de 2019.