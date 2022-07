Membros da UE concordam com racionamento de gás – DPA – CMIO

Os países da UE encontraram um consenso sobre um esquema controverso para reduzir o uso de gás em preparação para uma possível paralisação completa de suprimentos da Rússia, disseram diplomatas à agência de notícias estatal alemã DPA.

Alguns membros – liderados pela Hungria e pela Grécia – expressaram fortes objeções à proposta.

Com o nível de dependência do gás da Rússia variando entre os estados membros, a proposta da Comissão Europeia foi recebida com críticas de muitos governos da UE.

O plano de emergência fará com que os estados membros reduzam voluntariamente seu consumo de gás natural em 15% entre agosto de 2022 e o final de março de 2023, disseram as fontes.

A esperança é que a medida ajude “para suavizar o impacto de uma possível paralisação total no fornecimento de gás russo”, de acordo com o DPA.

O plano provavelmente será aprovado durante uma cúpula de ministros de energia da UE em Bruxelas na terça-feira, disseram os diplomatas.

Ao chegar para a reunião na capital belga, a chefe de política energética da União Europeia, Kadri Simson, disse esperar que os ministros cheguem a um acordo sobre o racionamento de gás.













Ela argumentou que o anúncio da gigante russa de gás Gazprom de que o fornecimento de gás para a UE seria cortado ainda mais nesta semana devido à necessidade de consertar uma turbina no gasoduto Nord Stream 1 foi “politicamente motivado”.

“Sabemos que não há razão técnica para fazê-lo… E exatamente por isso, a redução preventiva de nossa demanda de gás é uma estratégia sábia”, Simson insistiu.

O assim chamado “Economize gás para um inverno seguro” proposta tinha sido proposta pela Comissão Europeia há uma semana. Ele instou todos os estados membros da UE a reduzirem seu consumo de gás em 15%, mudando para energia renovável ou mesmo carvão, petróleo e energia nuclear, bem como instruindo seus cidadãos a racionar seu uso de energia.

A ideia causou muitos protestos dentro do bloco, especialmente no sul da Europa. O ministro espanhol da transição ecológica insistiu que o plano era “não necessariamente o mais eficaz, nem o mais eficiente, nem o mais justo”, enquanto o secretário de estado português para o ambiente e energia o criticou como “insustentável” e “desproporcional.”

França, Grécia, Itália, Hungria, Dinamarca, Irlanda, Malta, Holanda e Polônia também estão entre os países que se manifestaram contra os cortes.













A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu o plano novamente na segunda-feira, insistindo que o bloco “deve estar preparado para o pior cenário: uma interrupção completa no fornecimento de gás, mais cedo ou mais tarde.”

Em entrevista à DPA, ela descreveu Moscou como “não é um parceiro confiável para o fornecimento de energia da Europa”, alegando que “A Gazprom manteve deliberadamente seus níveis de armazenamento baixos.” A empresa reduziu ou cortou o fornecimento para 12 estados membros da UE, acrescentou von der Leyen.

Von Der Leyen expressou confiança de que os ministros de energia da UE apoiarão o plano, pois “entendem sua responsabilidade” de ver a Europa com segurança durante o inverno.

Na semana passada, o presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou as alegações de que o fornecimento de gás poderia ser completamente cortado para a UE. Apesar das tensões nas relações entre Moscou e Bruxelas sobre a operação militar da Rússia na Ucrânia, a Gazprom foi “pronto para bombear o quanto for necessário”, mas foi a UE que “fecharam tudo sozinhos”, ele argumentou.