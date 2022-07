Novos sintomas longos de Covid revelados — CMIO

Pesquisa conclui que perda de cabelo e disfunção sexual estão entre os potenciais efeitos a longo prazo do Covid-19

Perda de cabelo, libido reduzida e disfunção sexual estão entre uma ampla gama de sintomas que podem seguir uma infecção por Covid-19, sugere um novo estudo divulgado na segunda-feira.

De acordo com um estudo revisado por pares na revista Nature Medicine, os sintomas longos mais comuns do Covid incluem perda de olfato, fadiga e falta de ar. No entanto, o crescimento do cabelo e a libido também podem ser prejudicados, entre outros sintomas anteriormente não reconhecidos.

“Exploramos o efeito do Covid-19 em 115 sintomas, dos quais encontramos 62 sintomas associados estatisticamente significativamente ao Covid-19 em 12 semanas [or more] após a infecção”, disse Anuradhaa Subramanian, da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, o principal autor do artigo, à New Scientist.

“Alguns desses novos sintomas, como redução da libido, disfunção sexual e queda de cabelo, são realmente novos. Eles não haviam sido atribuídos ao Covid-19 a longo prazo antes,” ela adicionou.

O estudo analisou os registros de saúde de 2,4 milhões de pessoas em todo o Reino Unido, comparando quase 500.000 pacientes que contraíram o vírus com cerca de 1,9 milhão que não deram positivo. Os pesquisadores também usaram os dados de pacientes que não haviam sido internados no hospital.

Por enquanto, não está claro como exatamente a doença pode levar à perda de cabelo, embora se saiba que a condição pode ser desencadeada por outras infecções ou estresse. Os problemas com a função sexual podem aparentemente incluir dificuldades de ejaculação.













“Pessoas com outras doenças crônicas frequentemente experimentam disfunção sexual e encontramos o mesmo com o Covid-19, sugerindo que o Covid-19 é uma doença crônica”, disse Shamil Haroon, coautor do estudo e professor clínico associado em saúde pública da Universidade de Birmingham, à New Scientist.

Os sintomas identificados abrangeram vários sistemas de órgãos e geralmente podem ser divididos em três categorias: respiratórios, incluindo tosse e falta de ar; saúde mental e problemas cognitivos, como ansiedade, depressão e confusão mental; e uma gama mais ampla de sintomas, incluindo dor, fadiga e erupções cutâneas.

Além de identificar novos problemas de saúde ligados à Covid-19, os pesquisadores também delinearam os grupos com maior probabilidade de sofrer com a doença a longo prazo. Eles incluem mulheres e pessoas de ascendência africana, bem como alguns outros grupos étnicos. Pessoas de origens mais pobres, fumantes e sofredores de excesso de peso também correm um risco maior de Covid longa.

“Esta pesquisa valida o que os pacientes têm dito aos médicos e formuladores de políticas durante a pandemia – que os sintomas do Covid longo são extremamente amplos e não podem ser totalmente explicados por outros fatores, como fatores de risco de estilo de vida ou condições crônicas de saúde”, concluiu Haroon.