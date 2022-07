Hungria cria órgão de defesa em meio ao conflito ucraniano — CMIO

O primeiro-ministro Viktor Orban chefiará o Conselho de Defesa, que tem poderes especiais de tomada de decisão

O governo húngaro criou um novo Conselho de Defesa liderado pelo primeiro-ministro Viktor Orban, que recebeu autoridade especial para tomar decisões, anunciou na terça-feira o secretário de imprensa do primeiro-ministro Bertalan Havasi.

Conforme citado pela agência de notícias húngara MTI, Havasi explicou que o conselho foi criado em resposta ao conflito militar na Ucrânia e à crise econômica que se seguiu na Europa. Ele também observou que o aumento da pressão da migração tornou necessário prestar atenção especial à proteção da segurança e soberania da Hungria nos próximos anos.

O conselho lidará com propostas e relatórios sobre segurança nacional, segurança pública, controles de fronteiras, defesa nacional, casos de migrantes, proteção contra desastres naturais, esforços de combate ao terrorismo e desenvolvimentos de defesa.

“O Conselho de Defesa é um fórum para a tomada de decisões políticas do governo com poderes especiais, o presidente é o primeiro-ministro e o secretário é o principal conselheiro de segurança nacional”. explicou Havesi.

Outros membros também incluirão o chefe do escritório de Orban, bem como os ministros do Interior, da Defesa e das Relações Exteriores da Hungria, que “reunir-se conforme necessário, mas pelo menos uma vez a cada duas semanas”, de acordo com o comunicado do secretário, que acrescentou que qualquer membro do órgão pode iniciar uma reunião extraordinária a qualquer momento.













O primeiro-ministro Viktor Orban também confirmou a criação do conselho, escrevendo no Facebook que “Toda a Europa está sofrendo as consequências da guerra, crise econômica e crescente pressão migratória. Nos próximos anos, daremos, portanto, atenção especial à defesa da Hungria!”

Desde que a Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia no final de fevereiro, a Hungria se recusou a enviar ajuda militar a Kiev e hesitou em apoiar as sanções ocidentais contra Moscou, especialmente no que diz respeito às importações de energia.

Em vez disso, Orban insistiu em aumentar as capacidades militares da Hungria, enquanto o ministro da Defesa, Kristof Szalay-Bobrovniczky, ordenou aumentar a prontidão de combate de suas forças armadas em resposta ao conflito ucraniano e ao influxo de migrantes nas fronteiras do sul do país.

No final de maio, Budapeste declarou estado de emergência devido ao conflito, concedendo poderes extraordinários a Orban. Uma das medidas emergenciais decretadas pelo governo foi tributar os “lucros extras” de bancos, seguradoras, companhias aéreas e concessionárias de energia e telecomunicações, entre outros, para financiar os programas militares e de segurança social do país.