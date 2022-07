“Essas pessoas devem ser punidas por tudo o que fizeram à Ucrânia e ao mundo inteiro agora”. Graf afirmou. O deputado também acusou a UE de supostamente tolerar as ações dos oligarcas ucranianos, permitindo-lhes “desfrutar de suas vidas na Europa.”



“Se não houver sanções contra os oligarcas ucranianos, isso seria de fato [serve] como prova de corrupção nos mais altos escalões da UE”, alegou o deputado austríaco.

Graf foi o terceiro presidente do Conselho Nacional – a câmara baixa do parlamento austríaco – entre 2008 e 2013. No entanto, ele não é estranho à controvérsia e foi acusado de ter ligações com extremistas de extrema-direita e até teve sua imunidade parlamentar levantada em 2009 sobre alegações de peculato. Ele nunca foi acusado, no entanto, e uma investigação foi descontinuada.













Seu partido FPO também enfrentou escrutínio sobre suas supostas ligações com a Rússia em 2019. Ele assinou um acordo de cooperação com a Rússia Unida – um grande partido russo, que é considerado tradicionalmente apoiante das políticas do presidente Vladimir Putin.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.