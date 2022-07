Ucrânia tem apenas semanas para virar a maré

Kiev precisa de armamento de longo alcance antes que seja tarde demais, acredita o chefe do Comitê de Serviços Armados da Câmara, Adam Smith.

A Ucrânia pode ter apenas algumas semanas restantes se espera retomar os territórios controlados pela Rússia, disse o presidente do Comitê de Serviços Armados da Câmara, Adam Smith, ao Diário de Segurança Nacional do Politico na segunda-feira. As forças ucranianas precisariam de armas de longo alcance, como mísseis táticos e drones de ataque, para mudar o rumo da batalha, disse ele, após sua visita a Kiev.

O inverno que se aproxima transformaria o conflito em curso entre Moscou e Kiev em uma guerra de desgaste que só beneficiaria a Rússia, disse a agência de notícias, acrescentando que Kiev pediu à delegação do Congresso americano que convença Washington a enviar ajuda urgentemente.

“Ajude-os agora o máximo possível. As próximas três a seis semanas são cruciais”, Smith (D-WA) disse à agência. Segundo o deputado, o governo ucraniano está disposto a chegar a um acordo de paz com Moscou, mas ainda quer seus territórios de volta, principalmente os do sul.

Tropas russas assumiram o controle da região de Kherson, no sul da Ucrânia, e da maior parte da região vizinha de Zaporozhye logo após o início da operação militar em fevereiro. Autoridades locais nas duas regiões consideraram realizar referendos sobre a adesão à Rússia desde então.













Kiev afirmou repetidamente que seu objetivo é retomar todos os seus territórios. No início de julho, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, disse que o objetivo de sua nação no conflito era “restaurar nossa integridade territorial e plena soberania no leste e sul da Ucrânia”.

Mas esta não é a primeira vez que Kiev indica que quer ver o fim do conflito antes que as temperaturas frias cheguem. No final de junho, o presidente Vladimir Zelensky disse à cúpula do G7 que queria ver o conflito terminar no início do inverno. , segundo a Reuters.

Smith acredita que as forças ucranianas precisariam de armas mais pesadas para atingir esse objetivo. “Os sistemas HIMARS com seu alcance… [of] 30 a 50 quilômetros é realmente útil. Já vimos o impacto apenas no último mês. Mas se eles tivessem um alcance maior, seria mais difícil para os russos esconderem suas coisas.” Smith disse à RFE/RL no sábado enquanto ainda estava em Kiev.

Washington forneceu a Kiev 12 sistemas de foguetes de lançamento múltiplo HIMARS até agora. Na semana passada, o Pentágono anunciou que a Ucrânia estava prestes a receber mais quatro desses sistemas, o que elevaria seu número total no campo de batalha para 16.

Smith, no entanto, aparentemente acredita que isso não é suficiente, pois disse à RFE/RL que seu objetivo era enviar até 30 desses sistemas para a Ucrânia o mais rápido possível. Kiev solicitou anteriormente pelo menos 50 lançadores de foguetes múltiplos HIMARS. Outras armas da lista de possíveis suprimentos do congressista são “drones e a guerra eletrônica” sistemas.













O chefe do Comitê de Serviços Armados da Câmara admitiu, no entanto, que fornecer à Ucrânia caças americanos não era viável no momento. Washington forneceu à Ucrânia US$ 8,2 bilhões em ajuda desde o início da operação militar russa, mas até agora se absteve de fornecer a Kiev algumas de suas armas de longo alcance, como o Army Tactical Missile Systems (ATACMS), com um alcance de cerca de 300 quilômetros de distância. Drones MQ-1C Grey Eagle.

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, está preocupado com uma potencial escalada do conflito se as forças ucranianas colocarem as mãos em armas capazes de atingir o território russo. Smith, no entanto, acredita que Washington ainda pode mudar de ideia.

“O governo não está preparado para fazer isso neste momento, mas há bons argumentos sendo apresentados. Isso pode mudar em algum momento”, disse ao Politico. Outro congressista, Mike Waltz (R-FL), foi ainda mais longe depois de sugerir o envio de assessores militares americanos para ajudar Kiev com planejamento e logística.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.