EUA querem ‘responsabilização’ pela morte de jornalista palestino — CMIO

Após o encontro de terça-feira com Blinken, a sobrinha do jornalista, Lina Abu Akleh, declarado que enquanto o oficial “fez alguns compromissos sobre o assassinato de Shireen”, a família dela é “ainda esperando para ver se este governo responderá significativamente aos nossos pedidos de justiça para Shireen.”

“[Secretary Blinken] disse-nos que tem o dever de proteger todos os cidadãos dos EUA. Vamos prendê-lo a isso”, ela continuou. “Nada menos que uma investigação dos EUA que leve a uma responsabilidade real é aceitável, e não vamos parar até que nenhuma outra família americana ou palestina sofra a mesma dor que nós.”

Embora o governo Joe Biden tenha feito poucas declarações públicas sobre se pressionou autoridades israelenses sobre o assunto, Blinken supostamente levantou a questão em particular durante uma ligação com o primeiro-ministro israelense Yair Lapid no início deste mês. De acordo com autoridades israelenses contatadas pela Axios, no entanto, o governo não tem planos para mais ações sobre o caso além de uma investigação militar já em andamento, e acusações criminais são improváveis.

Os militares israelenses, por sua vez, inicialmente sugeriram que o jornalista foi morto por um militante palestino, mas depois disseram que não conseguiram determinar quem disparou o tiro fatal. Mesmo assim, afirmou “conclusivamente” que as tropas israelenses abrigaram “sem intenção de prejudicar” Abu Akleh e não atirou nela deliberadamente durante o ataque.